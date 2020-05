O Super Bock Super Rock anunciou os primeiros nomes para a edição número 26 que, devido à pandemia da Covid-19, teve de passar para 2021.

O festival assegura bandas que já estavam confirmadas para este ano. Foals, Local Natives e Boy Pablo vão atuar no Meco no último dia, 17 de julho.

Com uma carreira de 15 anos, os ingleses Foals vão subir ao palco principal do festival. Já os californianos Local Natives e a banda da Noruega Boy Pablo vão atuar no palco EDP.