Morreu o poeta, tradutor e ator Manuel Cintra

O poeta, tradutor e ator Manuel Cintra, autor de livros como "Do lado de dentro" e "Alçapão", morreu em Lisboa, aos 64 anos, disse hoje à agência Lusa fonte próxima da família.

De acordo com a escritora Maria Quintans, Manuel Cintra morreu em casa, no Bairro Alto, onde residia sozinho, presumivelmente durante o fim de semana.

"Ele foi encontrado em casa sem vida na terça-feira", acrescentou a amiga do poeta, que sofria há algum tempo de "graves problemas cardíacos, e terá dado uma queda".

O corpo de Manuel Cintra foi levado para o Instituto de Medicina Legal.Filho do linguista Luís Filipe Lindley Cintra e irmão do ator e encenador Luís Miguel Cintra, Manuel Cintra nasceu em Lisboa, em março de 1956.Foi tradutor, jornalista, ator e encenador, sendo, no entanto, a poesia "a sua incontornável e apaixonada estrada", sublinhou a poeta e dramaturga Maria Quintans.