"Linha de apoio será através de um formulário simples"

No início do mês, António Costa tinha anunciado um apoio de 1314€, divididos em prestações, para os precários da cultura. Ao que parece, este valor acresce aos 219€ que, em média, os trabalhadores intermitentes receberam da Segurança Social nos 3 meses em que estiveram parados.

A medida suscitou algumas dúvidas no setor, que a ministra da Cultura procurou esclarecer no debate de urgência na Assembleia da República sobre o "Estado Atual da Cultura em Portugal" e mais tarde, aos jornalistas, na apresentação do programa do centenário do nascimento de Amália Rodrigues, onde reforçou a proposta da criação do Estatuto do Trabalhador da Cultura e descreveu o valor total das medidas do Governo de apoio ao setor de "mais de 70 milhões de euros".

Um valor que junta uma linha de apoio às artes de 1 milhão e 700 mil euros, anunciada no início da quarentena à qual se juntou "a linha de apoio a editoras e livrarias ( 440 mil euros) e a compra antecipada de publicidade institucional, garantindo 15 milhões de euros para a área da comunicação social" e ainda "um pacote financeiro superior a 34 milhões de euros" para "apoio direto às pessoas e às estruturas repartido por uma linha de apoio social para os profissionais independentes do setor da Cultura, por uma linha de apoio a equipamentos e estruturas, com o objetivo de apoiar a atividade, e por uma linha de adaptação dos espaços em resposta às exigências da pandemia" e "30 milhões de euros, via fundos comunitários, para programação cultural com os municípios e mais 8,5 milhões de euros destinados ao Cinema, que garantimos com a libertação do saldo de gerência do Instituto do Cinema e do Audiovisual".

O "formulário simples" anúnciado por Graça Fonseca será disponibilizado aos profissionais independentes do setor da cultura, depois da aprovação e publicação do Orçamento Suplementar em discussão na Assembleia da República.