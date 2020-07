Autópsia revela causa da morte do neto de Elvis Presley

O neto de Elvis Presley foi encontrado morto na cidade de Calabasas, na Califórnia, no último domingo. Quando a notícia foi avançada ainda não se conhecia a razão da morte.

A autópsia aponta como causa da morte o suicídio, avança a BBC. O corpo de Benjamin Keough, de 27 anos, foi encontrado com um ferimento de um tiro.

Benjamin era o mais novo de dois filhos, que Lisa Marie Presley teve com o primeiro marido, o músico Danny Keough, antes do divórcio em 1994. Tinha ainda outras duas irmãs gémeas, de 11 anos, fruto do quarto casamento da mãe.

A "estranha" semelhança entre Benjamin e Elvis Presley

Lisa Marie já tinha descrito a semelhança de Benjamin com o pai como "simplesmente estranha".

Em 2009, Benjamin Keough assinou contrato com a Universal, porém não chegou a lançar nenhuma música. Lisa Marie, em 2013, disse ao Huffington Post que estava a deixar o filho fazer "as próprias escolhas".

"Vou deixar que ele decida o que quer fazer", disse ela.

Benjamin Keough raramente foi visto em público. No entanto, as poucas fotos publicadas atestam a semelhança com o avô, Elvis Presley, que morreu prematuramente com 42 anos, em 1977.

De acordo com um comunicado do agente, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP), Lisa Marie Presley está "inconsolável e devastada", mas "a tentar permanecer forte" por causa dos restantes filhos