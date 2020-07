"Tem condições políticas para continuar?" Ministra da Cultura remete para os jornalistas a resposta

Quando questionada sobre se tem condições para continuar no cargo, Graça Fonseca remeteu para a SIC uma resposta que só a ministra pode dar.

Graça Fonseca recebeu o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos no momento em que se vê envolvida em mais uma polémica. No setor da Cultura volta a pedir-se a demissão da ministra.

À pergunta, se já teve oportunidade de ver a informação divulgada pelo grupo informal da união audiovisual em relação às ajudas que prestam às famílias, depois de na terça-feira ter respondido "Vamos beber o drink de fim de tarde" à questão, Graça Fonseca diz saber "bem as situações em que muitas pessoas estão".

"Precisamente por eu saber, precisamente por o Governo saber desta situação, é que aprovou, isto há um mês e meio, um valor de 70 milhões de euros", diz a ministra da Cultura.

As três linhas de apoio social extraordinário a trabalhadores das artes, a entidades artísticas e à adaptação de espaços culturais, por causa da Covid-19, abrem na segunda-feira, foi esta quarta-feira anunciado.

O calendário e modo de acesso a estas três linhas de apoio, previstas no Orçamento Suplementar, foram apresentadas hoje pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, aos representantes do setor.

Aos jornalistas, Graça Fonseca explicou que, a 03 de agosto, abrirão a "linha de apoio social" - de 30 milhões de euros e até um teto máximo de 34,3 milhões de euros - para apoiar artistas, técnicos e outros trabalhadores; a "linha de apoio a entidades artísticas", com três milhões de euros; e a "linha de apoio à adaptação dos espaços" às medidas para conter a Covid-19, de 750 mil euros.

Segundo a ministra, o acesso a estes apoios será feito através de uma plataforma gerida pela tutela da Cultura, em articulação com a Segurança Social e com a Autoridade Tributária, e o processamento será automático mediante o preenchimento de formulários.