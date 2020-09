As atividades culturais na Festa do Avante! começaram cedo no segundo dia. A música esteve em destaque, mas o evento mais concorrido foi um debate sobre humor e política com Ricardo Araújo Pereira.

O espaço da Festa do Livro foi pequeno para receber todos os que quiseram ouvir o debate "Escrita em Luta - Humor e Politica", com Margarida Botelho e Ricardo Araújo Pereira. O público improvisou e a plateia estendeu se para fora dos limites delineados pela organização.