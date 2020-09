Redução do público na Festa do Avante! marcou a edição deste ano

Para além das medidas de segurança implementadas, a diferença de público relativamente a anos anteriores também marcou a edição 44 da Festa do Avante!.

Muito gel, percursos delineados e regras pensadas para afastar a pandemia da Quinta da Atalaia. As normas de segurança foram protagonistas numa edição marcada por limites e o mais visível foi a diferença na afluência que se sentiu desde o primeiro dia.

Os 30 hectares do recinto permitiram que quem veio à Festa do Avante!, mantivesse uma distância segura, que não chegou para convencer muitos que não viera, como o Presidente da República que disse, este sábado, que gostava de estar errado ao ser "menos otimista" quanto à realização do evento.