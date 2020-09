Morreu Alien Huang, ator e cantor de Taiwan. Tinha 36 anos

O ator e cantou Alien Huang morreu aos 36 anos e, de acordo com a Agência Central de Notícias (CNA) do estado de Taiwan, foi encontrado pelo pai no próprio apartamento na capital, Taipei, por volta das 11 horas locais desta quarta-feira.

O pai terá ido ao apartamento de Huang, porque estava a tentar contactar o filho por via telefónica e não conseguia.

O corpo foi encontrado junto à banheira e a água do chuveiro estava a correr.

A causa da morte do ex-apresentador do programa "100% Entretenimento" ainda não é conhecida, mas está marcada uma autópsia para sexta-feira, informou a CNA.

As autoridades informaram que Huang - conhecido pelos fãs como "Pequeno Fantasma" - voltou para casa na terça-feira à noite e não voltou a sair, de acordo com a agência noticiosa.



Como ficou conhecido Alien Huang

Huang começou a ser conhecido pelo público através de um programa para crianças chamado "Siga-me, vá!".

Depois do programa, o jovem ingressou numa boy band nipo-taiwanesa chamada HC3.

Em 2003, após a separação da banda, Huang juntou a outra boy band, com o nome de "Cosmo".

Como artista solo, o cantor lançou cinco álbuns e vários singles.

No mundo da representação, entrou em dramas televisivos como "Love You" e "Mysterious Incredible Terminator", antes de aparecer em filmes como a comédia de Singapura "Already Famous" e "Din Tao: Leader of the Parade".