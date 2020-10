Morreu o ator brasileiro Cecil Thiré

O ator brasileiro Cecil Thiré morreu esta sexta-feira, no Rio de Janeiro, aos 77 anos.

De acordo com o G1, o ator, que sofria de Parkinson, morreu de causas naturais.

Estreou-se na apresentação aos 9 anos, com uma participação no filme "Tico-tico no fubá", protagonizado pela mãe, Tônia Carrero. Na década de 60, dedicou-se maioritariamente ao teatro.

Trabalhou durante vários anos na Globo e participou em novelas como "O Espigão", "Sol de Verão", "Top Model", "Roda de Fogo" e "A Próxima Vítima".

"Foi um guerreiro"