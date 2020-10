Morreu o português que criou um dos maiores êxitos dos Fleetwood Mac

Morreu esta sexta-feira o teclista e compositor português Eddy Quintela, fundamental na formação da banda anglo-americana Fleetwood Mac. Compôs entre 1987 e 1997, em conjunto com a cantora e sua mulher Christine McVie, inúmeras músicas, entre as quais o êxito “Little Lies” do álbum “Tango in the Night”, o segundo mais vendido da banda.

O casal viria a divorciar-se em 2003, mas sem nunca pôr fim à colaboração musical. Uma das músicas compostas por Eddy Quintela para a banda - “Nights in Estoril” - fala sobre o tempo que os dois passaram em Portugal.

O compositor colaborou ainda com Adelaide Ferreira em “Baby Suicida”, com Marité e Fernando Cunha dos Delfins.