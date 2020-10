Para os mais jovens, as cassetes e os walkmans são objetos ultrapassados. A SIC foi falar com alguns para saber se os conseguiam pôr funcionar.

Nas mãos dos mais jovens é um autêntico objeto estranho. Uns com mais dificuldade, outros com menos, mas com algum tempo todos chegam lá. Com alguma insistência, a música começa a tocar.

A qualidade do som não convence, nem o tamanho do aparelho. Por isso, para os jovens, não há hipótese de voltar a ser utilizado, mas a experiência valeu a pena.