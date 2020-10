Presidente da República na antestreia do filme "Listen" de Ana Rocha de Sousa

Fez história no festival de cinema de Veneza há um mês e agora prepara-se para a estreia de "Listen" nas salas de cinema nacionais. Ana Rocha de Sousa apresentou a primeira longa-metragem esta quarta-feira, numa antestreia que contou com a presença do Presidênte da República.

Desta vez, o reconhecimento foi de Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República fez questão de estar presente na antestreia do filme "Listen" de Ana Rocha de Sousa, consagrada, há pouco mais de um mês no festival de cinema de Veneza com o Leão do Futuro.

"Listen" é um retrato sobre a realidade das adopções forçadas no Reino Unido. Ilustrado pela história de uma familia portuguesa emigrada em Inglaterra e separada pelos serviços sociais britânicos.

Depois de ter estreado em Veneza, a inspiração para a primeira longa-metragem de Ana Rocha de Sousa chega agora aos cinemas nacionais e tem estreia garantida nos Estados Unidos, Canadá, Europa e América do Sul.