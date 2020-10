"A colaboração com o António (Zambujo) é um sonho incrível"

A cantora Melody Gardot tem um novo disco e uma das canções é partilhada com António Zambujo.

A artista aproveitou a altura do confinamento para trabalhar num novo disco.

A partir da casa que tem em Paris fez o primeiro single. Para gravar "From Paris With Love", a cantora norte-americana reuniu uma orquestra com músicos de todo o mundo através da internet.

O objetivo foi ajudar os colegas que estavam sem trabalho devido à pandemia

Foi à distância, também, que fez o dueto com António Zambujo no tema "C'est Magnifique".