Ator Eddie Hassell morre baleado

O ator Eddie Hassell, conhecido pelos papéis no filme indicado aos Óscares "The Kids Are All Right" e no programa da NBC "Surface", morreu após ter sido baleado no Texas, no domingo, informa a imprensa dos EUA, que cita o representante do ator.

Hassell foi baleado na manhã de domingo no que parece ser um roubo, embora o incidente ainda esteja a ser investigado, informou o site da Variety.

O New York Times noticia que Hassell, de 30 anos, foi baleado fora do apartamento da namorada, em Grand Prairie, em Dallas. O representante avançou ao jornal que Hassell levou um tiro no abdómen e foi levado para um hospital, onde acabou por morrer.

O ator interpretou Phil Nance na série da NBC "Surface", ao lado de Leighton Meester e Lake Bell. No filme de 2010 "The Kids Are All Right", Hassell interpretou Clay.