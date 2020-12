Portugueses entre os europeus que vão menos a museus e conhecem poucos monumentos

Um estudo sobre o património cultural diz que os portugueses são dos europeus que menos frequentam museus.

Os portugueses vão pouco aos museus, não têm conhecimento de grande parte dos monumentos do país e o património ainda depende muito do financiamento do estado. São estas as conclusões do primeiro grande estudo sobre o património cultural português.

O mesmo relatório defende que o problema também está na gestão e que o estado não sabe criar condições para atrair visitantes. Os autores apelam, por isso, a uma gestão coletiva dos monumentos.