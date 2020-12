Morreu o escritor John le Carré aos 89 anos

O escritor britânico John le Carré, um dos autores mais proeminente de ficção de espionagem em inglês, morreu, aos 89 anos, informou este domingo o seu agente.

De acordo com a agência do escritor, a Curtis Brown, David Cornwell, que assinava como John le Carré, morreu no sábado na Cornualha, no sul da Inglaterra.

John le Carré trabalhou para os serviços de inteligência britânicos antes de levar a sua experiência para a ficção em obras como "A Toupeira" e "O Espião que Veio do Frio".