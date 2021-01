João Ferreira recorda Carlos do Carmo citando "Um Homem na Cidade"

O candidato presidencial João Ferreira, apoiado pelo PCP, adaptou um excerto da canção "Um Homem na Cidade" para recordar o fadista Carlos do Carmo, esta sexta-feira falecido aos 81 anos.

"Na tua voz/ ...a madrugada/ Abriu a flor de Abril também./ A flor sem medo, perfumada/ Com o aroma que o mar tem", escreve nas redes sociais o candidato à Presidência da República, antes de se despedir: "Até sempre, Carlos do Carmo".

João Ferreira lembrou "Um Homem na Cidade", poema de Ary dos Santos e uma das mais emblemáticas faixas de Carlos do Carmo, parte do álbum com o mesmo nome, editado em 1977.

Vida e Obra

Nascido em Lisboa, em 21 de dezembro de 1939, era filho da fadista Lucília do Carmo e do livreiro Alfredo Almeida, proprietários da casa de fados O Faia, onde começou a cantar, até iniciar a carreira artística em 1964.

Vencedor do Grammy Latino de Carreira, que recebeu em 2014, entre outros galardões, o seu percurso passou pelos principais palcos mundiais, do Olympia, em Paris, à Ópera de Frankfurt, na Alemanha, do 'Canecão', no Rio de Janeiro, ao Royal Albert Hall, em Londres.

O cantor despediu-se dos palcos em 09 de novembro de 2019, com um concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

A publicação do seu derradeiro álbum, "E Ainda?", prevista para o passado mês de novembro, foi anunciada hoje, para este ano, pela discográfica Universal Music.

O Governo decretou um dia de luto nacional para segunda-feira, pela morte de Carlos do Carmo.