O Presidente da República destaca a figura execional de Carlos do Carmo. Diz que foi uma grande perda para a cultura.

O Governo decretou 4 de janeiro dia de luto nacional.

O primeiro-ministro, António Costa, já tinha hoje recordado com saudade Carlos do Carmo, através de publicações no Twitter.

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, recorda Carlos do Carmo como "uma das maiores referências da interpretação do fado, que mostrou sempre uma especial preocupação com a divulgação desta forma