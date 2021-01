"WandaVision" junta dois super-heróis numa série

'WandaVision' conta com Wanda Maximoff, mais conhecida como Scarlet Witch, interpretada por Elizabeth Olsen, e com Paul Bettany no papel de Vision. O visual faz lembrar as clássicas sitcoms americanas dos anos 50, gravadas em palco, com encenações propositadamente exageradas e com um público a assistir, combinadas com o universo dos super-heróis da Marvel. A primeira temporada de 'WandaVision' tem nove episódios e está disponível na plataforma de streaming Disney+.