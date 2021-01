Teatro, concertos e cinema: a cultura está online

O Teatro Nacional São João, no Porto, passou vários espetáculos e conteúdos infantojuvenis para o digital. A peça de teatro "As Três Irmãs", de Anton Tchékov, com encenação de Carlos Pimenta, está disponível, por exemplo, por €2.

O Centro Cultural de Belém, em Lisboa, regressou com o #CCBDigital, onde tem conferências, podcasts e concertos.

Já o Cine-Clube de Avanca, em parceria com o Cine-Teatro de Estarreja, retomou as "Quintas de Cinema." Durante o período de confinamento, serão passados, com hora marcada, na página de Facebook do clube, vários filmes. Entre estes destacamos o português "A Menor Resistência" e o afegão "Elephantbird".