As várias facetas de George Orwell numa nova coletânea de ensaios que inclui inéditos

Uma coletânea de ensaios de George Orwell, alguns inéditos em Portugal, editada este mês pela Almedina, pretende dar a conhecer as diferentes facetas ensaísticas do autor, não se esgotando na política, a mais conhecida e divulgada em publicações.

O Orwell ensaísta que o público português conhece é essencialmente o Orwell político, e os textos que têm sido privilegiados são os que refletem sobre as questões ideológicas e históricas da sua época - e que ajudaram a construir o cenário que serve de pano de fundo aos romances "Mil Novecentos e Oitenta e Quatro" e "A Quinta dos Animais" -, uma abordagem diferente da apresentada na coletânea "George Orwell - Ensaios", publicado pelas Edições 70, chancela da Almedina.

Este contexto é explicado no prefácio do livro, assinado por Jacinta Matos, biógrafa do escritor, que traduziu e organizou esta coletânea de 20 ensaios, por secções, cada uma delas com uma introdução, contextualizando a temática do grupo de textos aí reunidos.

Esta organização pretende "tornar mais visíveis" os temas a que o autor deu atenção e os prismas sob os quais olhou para o mundo à sua volta, mas sem criar fronteiras rígidas em redor de cada uma delas.

Facilmente se encontram "ecos, justaposições, variações, coincidências e até contradições entre o que se discute num ensaio sobre os postais de praia e noutro sobre o nacionalismo, ou num acerca das roseiras compradas num armazém popular e noutro sobre a produção da bomba atómica", escreve Jacinta Matos.

"Na boa tradição do ensaio, Orwell passeia pelo mundo, parando aqui e ali, observando o detalhe, meditando sobre ele, 'ensaiando' explicações possíveis para isto ou para aquilo, pensando alto, e assim envolvendo os leitores no seu processo de descoberta do real", acrescenta.

No entanto, a responsável pela organização da obra salienta que não se pretende "despolitizar" Orwell, mas antes "reforçar precisamente uma faceta que o autor indicou sempre como primordial em tudo o que escreveu".

Isto porque, para George Orwell, o "político" extravasa o partidário ou o estritamente ideológico, sendo "o impulso central da nossa relação com o mundo nas suas múltiplas dimensões, cruzando-se, assim, com a arte, a cultura, a identidade e até a vivência do quotidiano".

O próprio explicou por que escrevia, confessando uma tentativa de "empurrar o mundo numa determinada direção, de modificar as ideias dos outros sobre o tipo de sociedade pela qual devem lutar".

Outra particularidade dos ensaios 'orwellianos' prende-se com a diversidade de públicos a que chegou desde que começou a escrever: desde a elite cultural até públicos mais diversificados e politicamente motivados, passando por um público novo de classe média, que reclamava ser ouvido, respeitado e levado a sério pelo poder.

Para tal contribuíram as várias revistas e jornais em que publicou, com diferentes pendores ideológicos e diversos públicos alvo, que passaram por publicações de grande circulação, de inspiração socialista, de elite ou de pendor politico-ideológico.

Também jogou a seu favor o estilo utilizado, o chamado 'plain style': "simples, direto, sincero, coloquial, informal e desassombrado, mas nem por isso menos exigente ou correto, evitando tanto os arrebiques pretensiosos como a vulgaridade dos coloquialismos e os clichés da moda".

Jacinta Matos aponta a honestidade, a sinceridade com que se expõe publicamente, o risco de pensar alto, tanto em relação ao transitório quanto às questões mais profundas, como qualidades do autor, que até os seus inimigos declarados "têm forçosamente de lhe reconhecer".

"Junte-se-lhes a perspicácia da observação, o humor, a ideia idiossincrática mas reveladora, a informalidade do estilo (que ainda assim evita demagogias e populismos) e a versatilidade dos temas, e teremos a forma do ensaio no seu melhor", acrescenta, confessando que a qualidade que mais lhe "toca", "é a capacidade de extrapolar a partir do pormenor para o mais geral, de conseguir que o detalhe aparentemente trivial e insignificante passe a ter significados insuspeitados".

A primeira secção do livro apresenta "Orwell e a política", e reúne cinco ensaios: "A literatura e a esquerda", "Nós e a bomba atómica", "O antissemitismo na Grã Bretanha", "O escritor e o Leviatã", e "Notas sobre o nacionalismo".

"A literatura e a esquerda" e "O escritor e o Leviatã" refletem sobre o dilema entre a autonomia artística e o envolvimento político, a liberdade de criação e o comportamento ideológico, enquanto "Nós e a bomba atómica" fala sobre as alterações geopolíticas do poderio atómico, e os outros dois oferecem uma reflexão sobre o nacionalismo e o antissemitismo.

A segunda secção, dedicada ao imperialismo, apresenta os ensaios "Um enforcamento" e "Matar um elefante", que distam cinco anos entre si, o primeiro ainda próximo da sua experiência como jovem polícia imperial, o segundo com uma visão mais lata, fruto do seu amadurecimento político-ideológico e literário.

A crítica literária é a temática central da terceira parte do livro, e tem ensaios dedicados a Charles Dickens, Rudyard Kipling, Arthur Koestler, que tomam o nome dos autores, e ainda uma "Carta a Brenda Salkeld".

Segue-se uma visão de Orwell sobre a cultura de massa, que agrega os ensaios "A arte de Donald McGill", "Raffles e Miss Blandish", "À vinda de Bangor" e "O declínio dos assassínios ingleses".

A visão que Orwell tinha sobre a natureza, reveladora de uma "atitude de espanto e deslumbramento", está presente nos ensaios "As I please", "Algumas reflexões sobre o sapo-comum" e "Estâncias de lazer", que compõem a quinta parte do livro.

A terminar, os ensaios "A lua sob as águas" e "O leão e o unicórnio" refletem a posição de Orwell face à identidade inglesa, descrita como "uma família em que os membros errados detêm o controle".

O livro inclui ainda uma nota autobiográfica, escrita por George Orwell aos 38 anos, na qual se apresenta como um homem de esquerda, consciente de que um escritor só pode preservar a sua integridade se mantiver a independência face a rótulos partidários.

Amante confesso de Shakespeare, Swift, Fielding, Dickens, Charles Riade, Samuel Butler, Zola, Flaubert, James Joyce, T.S. Eliot e D.H. Lawrence, Orwell diz que foi Somerset Maugham o escritor que mais o influenciou.

George Orwell é o pseudónimo de Eric Arthur Blair, escritor, jornalista e ensaísta político inglês, nascido em 1903, na Índia Britânica, que se tornou célebre sobretudo pelas suas obras de ficção política "A Quinta dos Animais" (1945) e "Mil Novecentos e Oitenta e Quatro" (1949).