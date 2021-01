"A Noiva": a história da franco-portuguesa que fugiu da Europa para casar com um combatente do Daesh

À espera de um julgamento ou do Governo de Lisboa, dezenas de mulheres e crianças de origem portuguesa estão retidas no norte do Iraque e da Síria. São familiares de combatentes do Daesh, mortos ou capturados na ofensiva anti-jihadista. Têm histórias que inspiraram Sérgio Tréfaut a realizar o filme "A Noiva".

O documentarista e realizador consagrado dos "Lisboetas", da "Cidade dos Mortos" e de "A Raiva" avançou para este projeto após um ano e meio de pesquisa e de intenso trabalho. Grande parte da equipa de filmagens é do Curdistão iraquiano e o governo local participa ativamente na produção desta longa metragem. Joana Bernardo aprende árabe e a rezar, seguindo os preceitos do Islão, e interpreta a personagem que faz de "noiva".

Com orçamento previsto de um milhão e quatrocentos mil euros, as filmagens continuam no mês de Fevereiro. A "Noiva" não tem ainda data marcada de estreia.