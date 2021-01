Morreu o ator António Cordeiro

O ator lutava desde 2017 contra a progressão da Paralisia Supranuclear Progressiva, uma doença rara e degenerativa, que aos poucos lhe tirava a qualidade de vida.

A notícia foi confirmada pela Academia Portuguesa de Cinema nas redes sociais.

"É com tristeza que informamos que nos deixou hoje o Actor António Cordeiro. Com um longo percurso em televisão iniciado com 'Duarte & Companhia' (1987), em séries, mini séries e telefilmes, mas também em curtas e longas metragens como nos filmes de João Mário Grilo, 'O Processo do Rei' (1990), 'Os Olhos da Ásia' (1996) e 'Duas Mulheres' (2009), 'Milagre de Lourdes' (2011) de Jean Sagols, 'Índice Médio de Felicidade'(2017) de Joaquim Leitão e 'Um Gato, Um Chinês e o Meu Pai' (2019) de Paco R. Baños. Para a sua família o nosso comovido abraço e sentidas condolências", escreveu a Academia Portuguesa de Cinema em comunicado publicado no Facebook.