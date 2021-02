"O Manual do Amor", o último filme de Meghan antes de casar com Harry, está na Opto

O último filme de Meghan Markle está disponível na plataforma de streaming da SIC, a Opto.

O "Manual do Amor" é uma das propostas para o fim de semana. O filme, que estreou em 2016, é o último filme de Meghan Markle antes de se retirar do mundo da representação e casar com o príncipe Harry.

A atriz deu vida a Cassandra Brand, uma empresária de sucesso que recorre a um livro sobre relações para escolher o par ideal.

Também a história de resistência da viúva Esperança continua. A série protagonizada por César Mourão estreia um novo episódio este sábado.