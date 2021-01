Documentário sobre carreira de Ljubominr Stanisic chega à Opto

O documentário de Ljubomir Stanisic chega à Opto esta terça-feira. “Coração na Boca” conta o percurso pessoal e profissional do chef e começou a ser gravado há mais de 10 anos.

A viagem de vida do chef vai ser contada pelo olhar da mulher e realizadora Mónica Franco. O documentário de quatro episódios acompanha alguns dos momentos mais importantes da carreira, desde a alta cozinha ao emocionante regresso a Sarajevo, a capital da Bósnia e Herzegovina.

Mas não é a única estreia da plataforma de streaming da SIC. Também na próxima semana estreia a nova série de Informação “Momentos Decisivos” que conta histórias de vida.

O primeiro episódio acompanha o último turno de 2020 de um médico intensivista, no Hospital de São João, no Porto. A estreia acontecerá em simultâneo no Jornal da Noite e na Opto.