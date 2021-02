"Lote B" é o single de lançamento do novo álbum de António Zambujo

O single de lançamento "Lote B" conta uma história de amor e desamor, com a voz e os acordes de António Zambuje. O videoclipe do single foi realizado por Pedro Serrazina.

"Lote B" faz parte do novo álbum do artista, gravado durante a pandemia. O lançamento de "António Zambujo Voz e Violão" está previsto para abril.