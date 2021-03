Um fotógrafo português venceu um dos principais prémios europeus de fotografia. André Boto foi o vencedor global da competição, com uma fotomontagem sobre as rotinas do dia a dia em quarentena.

Dentro do top 100 mundial do prémio europeu, também há outros fotógrafos portugueses como Pedro Messias (50.º lugar), Luís Miranda (51.º) e António Coelho (58.º lugar).