Festival do Crato adiado para 2022 devido à pandemia

A edição deste ano do Festival do Crato e a 36.ª Feira de Artesanato e Gastronomia foram adiadas, na sequência da pandemia de covid-19, anunciou hoje a câmara municipal alentejana, promotora dos eventos.

Num comunicado enviado à agência Lusa, o Município de Crato, no distrito de Portalegre, explica que, "por motivos de responsabilidade social e sanitária", foi decidido "manter o adiamento" destes eventos, pelo segundo ano consecutivo.

De acordo com o município, os dois eventos, que tradicionalmente decorrem em paralelo, no final do mês de agosto, foram reagendados para 2022.

A decisão, segundo a autarquia, teve em conta "as vantagens e as consequências" da realização de deste tipo de evento de massas, como o festival, na atual pandemia, "antevendo" ainda o contexto que poderá ocorrer no mês de agosto.

A organização de um festival de música como aquele que se realiza na vila de Crato "obriga" a um planeamento prévio, com "largas semanas de antecedência" e a um investimento com "elevado risco de não retorno", frisou.

