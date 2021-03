"2 Dedos de conversa sobre livros e Vinhos Verdes"

Livros e Vinhos, dois produtos da cultura que se complementam numa conversa online com vários intervenientes.

Produtores, enólogos, autores, oradores e participantes vão ter a oportunidade de debater e partilhar opiniões sobre o que liga os vinhos à literatura.

Organizada pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos verdes e pela editora Aletheia, a iniciativa conta com dez sessões online com diferentes intervenientes.

Do lado dos títulos nacionais e estrangeiros vão estar livros como "Coração de Cão", de Mikhail Bulgakov, "O Último Tigre do Rio", de Jorge Paulino, "Ao Sabor da Bíblia", do Chef Luís Lavrador, "Coração, Cabeça e Estômago", de Camilo Castelo Branco e "Foi Assim", de Zita Seabra.

Quantos aos vinhos, participam Casa da Tojeira, da Adega de Ponta da Barca, do Solar das Bouças, da Quinta de São Gião, da Adega de Ponte de Lima, da Quinta da Raza, da Vercoope, dos Vinhos Norte, da Quinta da Lixa e da Quinta de Lourosa.

Em casa, os participantes recebem o livro escolhido e o respetivo vinho.

O Evento decorre a 20 e 21 de Março, online mediante inscrição.