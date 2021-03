"Não subscrevemos nenhum texto final"

É uma das reivindicações mais antigas do setor cultural português. A necessidade da criação de um Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura foi reforçada pelo impacto da pandemia no setor e passou a integrar a agenda do Ministério da cultura, que criou um grupo de trabalho com vários representantes do setor. Um processo que transitou para 2021, e que tem agora uma data de aprovação: 22 de abril, como anunciou o próprio Primeiro-ministro. António Costa disse no Parlamento que o "o estatuto dos profissionais da Cultura será aprovado num Conselho de Ministros temático sobre a Cultura, que terá lugar no próximo dia 22 de abril"

O Sindicato dos Trabalhadores de Espectáculos do Audiovisual e dos Músicos foi uma das entidades que representou o setor no grupo de trabalho. À SIC, o CENA-STE disse que a discussão sobre o tema está longe de ter um texto final.