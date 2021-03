"É um regresso ao palco de uma forma diferente"

O mais recente espetáculo do Teatro Aberto parte dos textos de quatro peças da dramaturga inglesa Caryl Churchill: "Proprietários", "Top Girls", "Sete Crianças Judias. Uma Peça para Gaza" e "Os amigos da Barba Azul". Este espetáculo cruza as linguagens do teatro e do cinema e aborda o feminismo, as desiguldades, a violência e o poder.

"Palavras em palco – Um caminho para Caryl Churchill" vai estar disponível no site do Teatro Aberto até 4 de abril.