Morreu o ator brasileiro João Acaiabe

O ator João Acaiabe morreu na quarta-feira à noite, aos 76 anos, vítima da covid-19. Estava internado num hospital em São Paulo, no Brasil.

O ator, que protagonizou o Tio Barnabé na série Sítio do Picapau Amarelo, foi diagnosticado com coronavírus no dia 15 de março.

Numa publicação nas redes sociais, a família diz que, apesar de um quadro estável no início, nos últimos dias foi entubado porque o estado de saúde piorou.

Realçou também que João Acaiabe tinha "todos os cuidados" para não contrair o vírus nem infetar outras pessoas.

"João Acaiabe é não apenas um ator de teatro, TV, cinema, contador de histórias, diretor, locutor de muito talento, mas uma das pessoas mais amorosas, generosas, sensíveis, que temos o privilégio de conhecer. Pai, amigo, avô, companheiro e tio amoroso. Guerreiro que sempre combateu o bom combate, seja no posicionamento político, seja no engajamento pela luta contra o racismo", afirmou a família, em comunidado, no Instagram do ator.

Nas redes sociais, Thays Acaiabe fez uma publicação em homenagem ao pai.

"Guardarei no coração tudo o que vivemos e a referência que você é para a nossa família! Gratidão, meu pai. Que os espíritos de luz te recebam em Aruanda até a gente se encontrar novamente porque almas gêmeas nunca se separam!", lê-se.

Entre os papeis de João Acaiabe de maior destaque está, além do Tio Barnabé, o de Chef Chico, em "Chiquititas".

