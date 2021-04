No dia em que museus, monumentos e palácios voltam a reabrir portas, a ministra da Cultura foi a Mafra apresentar o novo Museu Nacional da Música que vai nascer no Palácio Nacional até 2023.

Um projeto que vai custar 3 milhões e 800 mil euros, grande parte assegurados pelo erário público, mas com verbas da câmara.

Graça Fonseca assinalou as parcerias com as autarquias e lembra que a cultura é uma ferramenta essencial de descentralização.