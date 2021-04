"E ainda..." Último disco de Carlos do Carmo já está disponível

O último disco gravado por Carlos do Carmo já está disponível. Os fados do álbum "E ainda..." foram trabalhados ao longo de três anos.

As palavras escritas por Élia Correia para a voz de Carlos do Carmo, compõem o Fado Sombra, cantado na sala do fadista num ensaio. Foi um dos textos inéditos, escritos para o disco "E Ainda..." que Carlos do Carmo transformou numa história a cantar.

Histórias que a graça da voz de Carlos do Carmo coloriu durante quase seis décadas. Seja pelas ruas do Bairro Alto ou em palcos por todo o mundo. Um legado que continua a crescer com os fados do disco "E ainda..."

As obras foram gravadas durante três anos. O último álbum de Carlos do Carmo deveria ter sido editado em 2020, mas a pandemia acabaria por trazer mais um adiamento àquele que será agora um disco póstumo.

Um trabalho que já está disponível em várias plataformas digitais e em CD e Vinil.