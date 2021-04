Filmes para ver (ou rever) em tempo de Óscares

Em vésperas da 93ª edição dos Óscares da Academia de Hollywood, João Lopes destaca o filme de David Fincher sobre os bastidores da produção do clássico "O Mundo a Seus Pés" (1941), de Orson Welles. "Minari" é outro dos títulos nomeados na categoria de melhor filme: uma história de uma família da Coreia do Sul tentando integrar-se no mundo rural dos EUA. Por fim, fica também uma referência a Steven Soderbergh, produtor da cerimónia dos Óscares, de quem podemos ver "Let Them All Talk", com Meryl Streep.