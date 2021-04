Festivais de verão aguardam por resultados de eventos-piloto

O exterior do Altice Forum Braga é o palco escolhido para acolher, já a partir desta quinta-feira, os primeiros espetáculos culturais com testes à covid-19 obrigatórios.

O objetivo é avaliar o distanciamento do público quando o espetáculo é ao ar livre e testar a melhor forma do setor regressar à atividade.

Com recurso a testes rápidos antigénio, feitos pela Cruz Vermelha Portuguesa, o público será testado nos dias dos espetáculos, entre as 10h00 e as 19h00.

A apresentação do resultado negativo e o bilhete do evento são o passaporte para a entrada no recinto. Cada espetáculo-piloto contará com cerca de 400 pessoas no público.

