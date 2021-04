Covid-19. Fernando Rocha e Pedro Abrunhosa testam em Braga espetáculos com 400 pessoas

O espaço exterior do Altice Braga Forum vai ser palco, na quinta e sexta-feira, de dois espetáculos-teste devido à covid-19, com 400 espetadores cada um, o primeiro a cargo de Fernando Rocha e o segundo com Pedro Abrunhosa.

O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, disse à Lusa que os espetáculos serão "supervisionados e acompanhados de perto" pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Todos os espetadores serão testados gratuitamente à covid-19, antes de cada espetáculo, e posteriormente acompanhados pela DGS", acrescentou.

Este é um dos eventos-piloto marcados para dias antes da nova fase de desconfinamento e reabertura de atividade, a 3 de maio, para quando está previsto que o Governo permita a realização de grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação.

Na quinta-feira, o público que quiser assistir ao espetáculo de Fernando Rocha terá direito a um lugar sentado, com o "distanciamento devido" entre as cadeiras. Já o espetáculo de Pedro Abrunhosa será para assistir de pé. O bilhete terá o custo de dois euros e a receita reverte para a Cooperativa de Educação e Reabilitação para Cidadãos mais Incluídos de Braga.

A ministra da Cultura adiantou, na última quinta-feira, na Edição da Noite da SIC Notícias, que os dois espetáculos resultam do trabalho que tem sido feito com a Direção-Geral da Saúde para permitir público em eventos culturais e artísticos. O Ministério da Cultura explicou que os dois primeiros espetáculos têm como objetivo a "definição de novas orientações técnicas e a realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2 para a realização de espetáculos e festivais".