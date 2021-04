"Estou sempre intranquila enquanto ministra da Cultura"

O estatuto dos profissionais da Cultura foi esta quinta-feira aprovado numa reunião temática do Conselho de Ministros, dedicada ao setor.

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, esteve na Edição da Noite, da SIC Notícias, para falar sobre o tema.

"Estatuto dá proteção social aos que não têm"

A ministra da Cultura começou por dizer que hoje é um "dia histórico" em Portugal, após "muitos meses de trabalho".

Graça Fonseca sublinhou que o estatuto apresentado esta quinta-feira dá proteção àqueles que não têm. Em entrevista na Edição da Noite, assumiu que estão a ser feitos todos os esforços para que nenhum profissional do setor fique esquecido.

"Estamos convencidos que estamos num bom caminho para ter todos no estatuto. Está a ser feito um mapeamento do setor para que ninguém fique de fora", garantiu.

Graça Fonseca disse que, a partir de 2022, ano em que o estatuto entra em vigor, vai haver uma comissão que vai acompanhar todo o processo de implementação: se as pessoas têm dificuldades no acesso e como é aplicado na prática.

►O QUE É O ESTATUTO DO PROFISSIONAL DA CULTURA?

É o documento que define o enquadramento legal de várias profissões do setor da Cultura, Artes e Espetáculos, e que está dividido em três eixos: registo dos trabalhadores; contratos de trabalho; regime contributivo e apoios sociais.

►QUEM É ABRANGIDO PELO ESTATUTO?

Os dados mais recentes sobre emprego no setor da Cultura em Portugal remontam a 2018, somam 160.600 pessoas, das quais uma em cada quatro trabalhava por conta própria, e foram divulgados em junho de 2020 pelo Governo.

No ano passado, foi anunciada a linha de apoio social a trabalhadores da Cultura, no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), que previa um universo de 18 mil potenciais beneficiários.

Esta linha dizia respeito apenas a "atividades correspondentes às artes do espetáculo e de apoio às artes do espetáculo, bem como aos artistas de teatro, bailado, cinema, rádio e televisão e aos artistas de circo", delimitando o universo de trabalhadores independentes, "artistas, autores, técnicos e outros profissionais das artes".

►HÁ QUANTO TEMPO É REIVINDICADO?

Há pelo menos 20 anos que trabalhadores e estruturas têm apelado à criação de um estatuto, de um enquadramento legal específico para a Cultura, que tenha em conta a especificidade laboral e lhes permita aceder a medidas de proteção social.

A criação de um estatuto tem sido sucessivamente incluída nos programas políticos dos diferentes Governos, tanto PS, como PSD/CDS-PP.

Durante o primeiro governo de José Sócrates foi aprovada a lei 4/2008, que define o regime dos contratos de trabalho dos profissionais de espetáculo, mas ficaram por especificar enquadramentos específicos, nomeadamente sobre segurança social.

Para os representantes do setor, que reclamavam pelo estatuto há mais de 20 anos, este é um passo insuficiente e não se reveem no resultado que o Governo agora apresenta.

"É um passo na Cultura e isso é positivo", adiantou o Presidente da República.