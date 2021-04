Braga recebe dois eventos teste na Cultura

Braga vai receber hoje e amanhã dois eventos culturais que vão funcionar como testes à possibilidade dos espetáculos ao ar livre voltarem a realizar-se já este verão.



No Fórum Braga o rastreio à covid 19, a cabo da Cruz Vermelha Portuguesa, começou logo às dez da manhã. Quem comprou bilhete teve de agendar hora para fazer o teste. O bilhete teve um custo simbólico de 2 euros que revertem para uma instituição. Hoje foram vendidos 360.

O objetivo destes eventos-piloto é avaliar o distanciamento do público quando o espetáculo é ao ar livre e testar a melhor forma do setor regressar à atividade.

Esta noite, sobe ao palco Fernando Rocha com um conjunto de outros comediantes. Amanhã é a vez de Pedro Abrunhosa. Para além do público, também os artistas e todo o pessoal envolvido no espetáculo têm de fazer o teste à covid, como explica um dos responsáveis pela organização destes eventos, Carlos Silva.