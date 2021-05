Morreu a atriz Maria João Abreu, aos 57 anos. A atriz estava no Hospital Garcia de Orta, em Almada, devido a complicações provocadas por um aneurisma.

Com quase 40 anos de carreira, Maria João Abreu trabalhou em televisão, mas também no teatro e no cinema.

Há dois anos, no Alta Definição, Maria João Abreu recordou os passos que a levaram à representação.