Morreu o rapper norte-americano Lil Loaded

Morreu Dashawn Robertson, mais conhecido por Lil Loaded. O rapper norte-americano tinha 20 anos. A informação foi confirmada pelo advogado do artista, Ashkan Mehryari, que acrescentou à BBC trata-se de um caso de suicídio. A causa de morte oficial ainda não foi confirmada.

“Ele tinha uma carreira musical muito brilhante e promissora à sua frente”, disse o advogado, citado pelo Dallas News.

O rapper lançou a primeira música em 2019. O tema “6locc 6a6ym” tornou-se viral no Youtube, atingindo 29 milhões de visualizações. O single foi galardoado com o disco de ouro da Recording Industry Association of América, avança ainda BBC. A segunda música do artista foi também um sucesso: "Gang Unit" ultrapassou o tema anterior ao atingir 39 milhões de visualizações.

Em 2020, o rapper tinha sido detido devido a uma acusação de homicídio. Em causa estava a ligação a um tiroteio que vitimou Khalil Walker, de 18 anos. Em fevereiro, foi avançado que Lil Loaded seria indiciado por uma acusação menor de homicídio.