"Filme maior do cinema mudo regressará junto do público 90 anos depois"

O objetivo da Cinemateca Portuguesa é levar o filme a várias salas de cinema do país.

O restauro de "Maria do Mar" faz parte do projeto FILMar, que pretende digitalizar 10 mil minutos do cinema português relacionado com o mar.

A estreia da versão restaurada foi no dia 12 de junho, no Teatro São Luiz, em Lisboa. A sessão foi acompanhada pela Orquestra Sinfonietta de Lisboa, que interpretou a partitura composta por Bernardo Sassetti.