Sumol Summer Fest adiado para 2022

O festival Sumol Summer Fest foi adiado pela segunda vez. A organização diz que esta decisão é inevitável, apesar do trabalho conjunto nos últimos meses com as autoridades de saúde e os representantes do setor, em medidas que possam permitir o regresso dos festivais em segurança.

O bilhete para as datas de 2020 ou 2021 é válido para a edição do próximo ano, sem necessidade de troca ou emissão de novo bilhete e o reembolso pode ser pedido nos 14 dias úteis seguintes à data prevista para este ano.

Burna Boy, Trippie Redd ou os portugueses Piruka e Mundo Segundo faziam parte do cartaz, mas ainda não há confirmações para o próximo ano.

O Summol Summer Fest junta-se à lista dos festivais de música adiados, devido aos constrangimentos provocados pela covid-19.