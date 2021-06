Fábia Rebordão e Buba Espinho com Luís Trigacheiro convocados para o Santa Casa Alfama

O cartaz do palco principal do Santa Casa Alfama fica, agora, completo. Fábia Rebordão e Buba Espinho com Luís Trigacheiro juntam-se aos já anunciados Camané, Sara Correia, Miguel Moura e ao espetáculo de homenagem a Carlos do Carmo.

A edição deste ano, terá mais de 40 concertos que se realizarão em vários palcos espalhados por Alfama. O festival será organizado de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde.

Fábia Rebordão subirá ao palco no último dia do festival e Buba Espinho e Luís Trigacheiro no primeiro.