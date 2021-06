O cantor Tony Carreira foi internado esta quarta-feira no hospital de Faro na sequência de um enfarte do miocárdio. O músico está com o prognóstico reservado, mas estável.

O cantor de 57 anos deu entrada esta quarta-feira de manhã no hospital, onde permanece internado em observação.

Tony Carreira tinha anunciado recentemente o regresso aos palcos para 23 de julho, no Casino Estoril. Os bilhetes esgotaram rapidamente — nem tinham passado dez minutos ainda.