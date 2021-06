Tony Carreira recebeu a visita da família no hospital

O cantor Tony Carreira foi internado esta quarta-feira no Hospital de Faro na sequência de um enfarte do miocárdio. O hospital confirmou que o músico de 57 anos foi intervencionado nas primeiras horas da manhã e que está internado no serviço de cardiologia.

A intervenção correu bem e o cantor está consciente.

Tony Carreira já recebeu a visita da família no hospital.

O artista tinha anunciado recentemente o regresso aos palcos para 23 de julho, no Casino Estoril. Os bilhetes esgotaram rapidamente.