Britney Spears pede ao tribunal para que acabe a tutela exercida pelo pai

Num discurso de mais de 20 minutos, Britney Spears fez revelações inesperadas. A cantora disse que está impedida de engravidar, de casar e que foi obrigada a ingerir lítio, uma substância usada para estabilizar o humor.

Desde 2008 que Jamie Spears foi nomeado tutor da filha e gere a fortuna e um património avaliado em mais de 50 milhões de dólares. Mas, só no ano passado, é que Britney ganhou coragem para pedir que o poder exclusivo sobre os bens fosse antes dado a uma instituição financeira.

Britney Spears ficou conhecida aos 17 anos, com a música "Baby One More Time". O disco de estreia vendeu mais de 14 milhões de cópias só nos Estados Unidos e foi considerado o álbum mais vendido por uma jovem artista a solo.

Britney Spears editou nove álbuns é uma das artistas internacionais mais conhecidas de música pop.