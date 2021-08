Pai de Britney Spears disposto a renunciar à tutoria... mas não para já

Pode estar muito próximo o fim da batalha judicial entre Britney Spears e o próprio pai, que há mais de 10 anos controla a fortuna e os bens da cantora. Jamie Spears anunciou que está disposto a colaborar para renunciar à tutoria, mas só quando chegar o momento certo.

A menos de três meses de completar 40 anos, Britney Spears está agora mais perto de recuperar o controlo do próprio património, avaliado em mais de 60 milhões de dólares e sob o qual não tem poder desde 2008.

Há 13 anos que a cantora pop não pode mexer em nada do que tem, tendo inclusivamente perdido o direito de decisão em questões íntimas, quando quis engravidar do atual companheiro.

Jamie Spears, o pai, entregou esta quinta-feira ao Tribunal de Superior de Los Angeles os documentos necessários para abandonar o cargo de tutor legal de Britney.

No documento, declara estar disposto a colaborar com a defesa da filha no que chama de "transição ordeira" da tutoria. Mas não será para já, porque há questões ainda por resolver e porque entende não haver razões que justifiquem a suspensão imediata.

A imprensa americana afirma que esta decisão relâmpago do pai de Britney pode estar relacionada com as polémicas declarações da artista e da mãe sobre os comportamentos e atitudes de Jamie na última década.

O advogado da cantora vai mais longe e garante que a defesa vai continuar a investigação sobre a conduta do pai, que acusa de ter retirado vários milhões à cantora nos últimos anos.

Catapultada para a fama na reta final dos anos 90 com apenas 17 anos, Britney Spears foi uma das cantoras que mais discos vendeu no virar do século. Em 2008, um esgotamento tornou-a psicologicamente inapta. Todo o património está, desde então, nas mãos do pai.

