Festival Internacional de Cinema de Veneza começa esta quarta-feira e há 21 filmes a concurso

É o mais antigo festival de cinema do mundo e, se em 2020 arriscou a realização do evento em plena pandemia, ainda que sem os tradicionais desfiles na passadeira vermelha, a edição deste ano promete recuperar o glamour de anos anteriores à covid-19.

Com medidas sanitárias rígidas, locais reservados, uso de máscara e a exigência do certificado de vacinação, os organizadores estão satisfeitos com o regresso a uma nova normalidade.

A Veneza regressam os principais realizadores de cinema de todo o mundo e os atores que fazem deste festival, a ponte para a corrida aos Óscares.