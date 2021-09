Pai de Britney Spears entrega pedido para acabar com a tutela da filha

O pai de Britney Spears entregou um pedido à Justiça norte-americana, na terça-feira, para pôr fim à tutela da filha.

"Como o Sr. Spears disse várias vezes, tudo o que ele quer é o melhor para sua filha", diz o documento.

Lê-se ainda:

"Se a Sra. Spears quer encerrar a tutela e acredita que pode cuidar da própria vida, o Sr. Spears acredita que deveria ter essa oportunidade.

Em agosto, o pai da artista tinha anunciou que estava disposto a colaborar para renunciar à tutoria, mas só quando chegasse "o momento certo".

Jamie Spears tem, há mais de 13 anos, controlo sobre a carreira e a vida da cantora norte-americana. O processo começou devido a preocupações sobre a capacidade de Britney Spears de gerir o património por suspeitas de doença mental ou consumo de drogas.

Catapultada para a fama na reta final dos anos 90 com apenas 17 anos, foi uma das cantoras que mais discos vendeu no virar do século. Em 2008, um esgotamento tornou-a psicologicamente inapta.

A próxima audição em tribunal está marcada para 29 de setembro.

Britney Spears disse em tribunal que queria recuperar a sua vida

O advogado de Britney Spears, Matthew Rosengart, diz que o processo "representa outra vitória legal para Britney Spears".

"Eu só quero minha vida de volta", disse Britney Spears em junho, acrescentando que "já se passaram 13 anos, é o suficiente".

O património da artista é avaliado em mais de 60 milhões de dólares.